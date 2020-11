I voli di continuità territoriale da Birgi e Comiso slittano al 1° dicembre

03/11/2020 10:00:00

Slitta di un mese, e partiranno il 1° dicembre, i voli in continuità territoriale da Trapani e Comiso. Lo ha deciso l’Enac, e il motivo sono le scarse prenotazioni registrate a causa dell’emergenza da coronavirus.

La compensazione governativa relativa alla continuità territoriale non copre infatti i costi totali che gravano su chi si assume l’obbligo di operare le rotte oggetto di questo regime.

Come si ricorderà, nelle scorse settimane le tratte da Comiso per Milano Linate e Roma Fiumicino sono state aggiudicate ad Alitalia. Quelle da Trapani per Ancona, Trieste e Perugia sono state affidate a Tayaranjet; quelle da Trapani per Parma, Napoli e Brindisi verranno operate da AlbaStar. In virtù ddi questo posticipo, le convenzioni saranno aggiornate non più tra tre anni, ma tra due anni e 11 mesi. Tutte, quindi, scadranno il 3 ottobre 2023.

E la compagnia Albastar informa di aver ricevuto dall’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) la comunicazione che prevede l’inizio posticipato al 1 dicembre 2020 dei collegamenti onerati da Trapani Birgi per Brindisi, Napoli, Parma, a seguito di quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30.10.2020 relativamente all’inizio delle operazioni sui collegamenti onerati - nelle more del perfezionamento di apposito decreto ministeriale di modifica della durata del periodo da tre anni a due anni e undici mesi a partire dal 1 dicembre 2020.

Il vettore si è attivato immediatamente secondo le nuove disposizioni ricevute e sta provvedendo ad informare tempestivamente i propri clienti prenotati nel mese di novembre.

I voli che saranno attivi dal 1 dicembre sono acquistabili sul sito www.albastar.es e presso le agenzie di viaggio tradizionali e online. Per informazioni e prenotazioni, il call center risponde al numero +39 095 311 503, mail callcenter@albastar.es.

Le destinazioni servite sono Brindisi, Napoli e Parma, che si aggiungono alla programmazione di linea che il vettore ha già in partenza da Trapani Birgi, ovvero Roma, Milano Malpensa e Cuneo.

OPERATIVI:

Trapani-Brindisi e viceversa, ogni martedì e sabato, a partire dal 1 dicembre 2020.

Tariffa da Trapani a tratta euro 50,93 + tutto incluso

Tariffa da Brindisi a tratta euro 52,61 + tutto incluso

Trapani-Napoli e viceversa, ogni martedì, a partire dal 1 dicembre 2020

Tariffa da Trapani a tratta euro 50,15 + tutto incluso

Tariffa da Napoli a tratta euro 61,73 + tutto incluso

Trapani-Parma e viceversa, ogni venerdì e domenica, a partire dal 4 di dicembre 2020

Tariffa da Trapani a tratta euro 50,93 + tutto incluso

Tariffa da Parma a tratta euro 52,61 + tutto incluso

Le tariffe residenti, correlate alla continuità territoriale, sono totalmente rimborsabili. Esse includono un bagaglio in stiva fino a 27 chilogrammi, un bagaglio a mano di 7 chilogrammi e un articolo aggiuntivo di piccole dimensioni come borsa da donna/zainetto. Permettono il cambio nome e data senza penali e il check-in gratuito fino a 25 ore prima della partenza del volo o in alternativa in aeroporto fino a 45 minuti prima della partenza. Un’ulteriore riduzione del 10% sulle tariffe è applicabile per gli studenti universitari, i bambini al di sotto di 12 anni, gli anziani e gli invalidi.