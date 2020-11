Marsala, sanificati i locali del Comune

04/11/2020 20:10:00

Una squadra di Vigili del Fuoco, specializzata in procedure di igienizzazione, ha sanificato i locali del Palazzo Municipale di via Garibaldi a Marsala. A effettuare le operazioni di igienizzazione sono stati, in particolare, i Vigili del Fuoco del Nucleo NBCR del Comando Provinciale di Trapani. A coordinare le operazioni è stato il Direttore Piero Silvano.



“Desidero ringraziare il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco – precisa il Sindaco Massimo Grillo – per la collaborazione che ci hanno dato. L’azione di igienizzazione dei locali comunali si è resa indispensabile poiché, come è dato sapere, due dipendenti del Palazzo municipale (si è registrato un nuovo caso) sono risultati positivi al tampone per l’individuazione del Covid-19. Il mio ringraziamento, nello specifico va al Comandante Salvatore Tafaro e al dirigente Piero Silvano, oltre che ai due specialisti che con il loro lavoro ci hanno consentito, stamattina, di riaprire gli uffici in sicurezza sia per i dipendenti che per gli utenti”.

L’intervento dei Vigili del Fuoco rientra in una più complessa operazione di Protezione Civile finalizzata a rendere sicuri sia i locali degli Enti Locali che quelli che rendono servizi pubblici alla collettività.

Grillo, nei giorni scorsi, ha incontrato a Palazzo VII Aprile Sebastiano Grasso, leader marsalese del Movimento Arcobaleno e già candidato Sindaco alle scorse elezioni di ottobre.

Nel corso della riunione Massimo Grillo ha ascoltato con attenzione le proposte formulate da Grasso.

Lo stesso esponente del Movimento Arcobaleno ha voluto ringraziare il Sindaco per la disponibilità e l’apertura al dialogo che ha manifestato a lui e al gruppo di cui fa parte. Ha, quindi, tenuto a sottolineare che la sua, ad ottobre, è stata una candidatura di testimonianza per lanciare un segnale forte. Non è stato importante il risultato raggiunto (poco più dell’1%) quanto il fatto che attorno a un ideale si è riusciti a riunire tante persone.

Al Sindaco Massimo Grillo, Sebastiano Grasso ha in particolare proposto la creazione di diversi Circoli dislocati sull’intero territorio dove aggregare cittadini che potranno così beneficiare di servizi e iniziative formative e sociali.