Marsala "bella fitusa", la meraviglia violata in zona "Lupa" allo Stagnone

04/11/2020 11:26:00

Uno specchio d'acqua che riflette l'azzurro del cielo e uno scenario pittoresco che solo la Laguna dello Stagnone di Marsala è in grado di offrire.

Questa mattina si presenta così la Riserva, come potete vedere dalle foto che pubblichiamo in questo articolo. Una bellezza mozzafiato che si rinnova ogni giorno anche in queste prime giornate del mese di novembre.

Purtroppo la bellezza naturale del luogo, riconosciuto a livello internazionale, ormai come uno dei luoghi dove si può ammirare uno dei tramonti più belli al mondo - questa estate ogni sera, nonostante la pandemia c'erano migliaia di turisti armati di telefonini e macchine fotografiche - è violata dalla mano di chi se ne frega della bellezza e della natura e abbandona lì i suoi rifiuti, per comodità, per inciviltà, per una tassa in meno.

Per Marsala "bella fitusa", grazie alla segnalazione di un nostro lettore, potete vedere qual è la situazione in zona "Lupa", dove alla meraviglia che il paesaggio riesce a trasmettere, si contrappone, purtroppo, la contaminazione e il degrado dei rifiuti abbandonati.

