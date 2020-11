Energia solare: al via due nuovi impianti Enea, uno a Partanna e l'altro a Trapani

07/11/2020 00:00:00

Grazie all'alleanza tra Enea e l'industria italiana a breve sarà inaugurato in Sicilia, a Partanna, il primo impianto realizzato in Italia che integra solare a concentrazione con il fotovoltaico ed è già in cantiere un altro da realizzarsi a Trapani nella Piana di Misiliscemi.

Due progetti nei quali Enea – si legge in una nota – ha il ruolo di supervisore tecnico mentre le aziende italiane SOL.IN.PAR. srl e Stromboli Solar srl sono i committenti e FATA spa del Gruppo Danieli costruisce gli impianti.