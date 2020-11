09/11/2020 13:03:00

In tre, con il volto coperto dal casco, hanno sfondato la vetrata del ristorante "Ai Bastioni" di via XXX Gennaio a Trapani.

Una volta dentro i ladri hanno rubato due televisori, bottiglie di vino e il registratore di cassa. Uno dei due televisori è stato poi ritrovato in via Fontanieri nei pressi del locale saccheggiato. Indagini in corso da parte della polizia.