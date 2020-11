Neonato ucciso a Trapani. Il parto nascosto, la città sotto shock. Indagini in corso

09/11/2020 06:00:00

Una città sotto shock, Trapani, dopo l’infanticidio di venerdì mattina in via Francesco De Stefano.

Gli abitanti della zona guardano con gli occhi pieni di angoscia quel cortile in cui è stato trovato il corpicino senza vita del bambino lanciato dalla finestra dalla mamma 17enne che lo aveva appena partorito. Oggi ci sarà l’udienza di convalida dell’arresto per omicidio nei confronti della minorenne che si terrà innanzi il Gip del Tribunale di Minori di Palermo. La ragazza lo seguirà in collegamento da una comunità protetta di Caltanissetta dove è stata trasferita nei giorni scorsi.



“Ho fatto tutto da sola. Ero disperata. Nessuno sapeva che ero incinta, non lo sapevo neanche io”, ha raccontato la ragazza nel primo drammatico interrogatorio all’ospedale Sant’Antonio Abate agli investigatori che stanno cercando di fare ancora più luce su quanto accaduto. Ha raccontato di aver partorito in maniera “inaspettata” all’alba in bagno, venerdì mattina, e ha cercato di cancellare le prove.

Ha ripulito anche il neonato che era tra le sue braccia. Un primo, unico, drammatico gesto di cura verso quella creatura. “Ho messo in un sacco nero gli asciugamani che avevo utilizzato e sono andata nella mia stanza”. Lì la ragazza ha aperto la finestra e ha lanciato il bambino. “Poi sono andata in cucina a fare colazione con mamma, papà e mia sorella” avrebbe raccontato la ragazza. Ma si sta cercando di mettere a posto i tasselli di ricostruire l’arco temporale della tragedia.

La ragazza vive con i genitori e la sorella più piccola di lei. I familiari non si erano accorti che la diciassettenne era incinta. Il padre è un poliziotto. La madre una commercialista. La donna stava dormendo quando la figlia si è chiusa in bagno dove ha dato alla luce il bambino.



Ha fatto tutta da sola? Qualcun altro sapeva della gravidanza? Questo si chiedono gli investigatori. Lei si è assunta la responsabilità di quanto accaduto, che si è chiusa in bagno e fatto tutto da sola, ma non è ancora escluso che qualcun altro sapesse della gravidanza, o che addirittura sia stata aiutata nel parto. Quando i poliziotti, dopo il rinvenimento del corpicino ormai privo di vita del neonato riverso nel cortile interno del palazzo, hanno bussato alla porta dell'appartamento al quinto piano, la ragazza non era da sola. Con lei c'erano la madre e la donna delle pulizie. Anche quest'ultima è stata ascoltata dagli investigatori. E’ stato anche sequestrato il telefonino della ragazza per cercare di capire se qualcuno sapesse della gravidanza, se la minorenne avesse confidato che portava in grembo un’altra vita. Si sta cercando di capire anche se ne fosse a conoscenza il padre del bimbo, anche lui giovanissimo, che vive in un’altra città. In questo senso è stato convocato per essere interrogato.



Nel frattempo quanto accaduto oltre a devastare una famiglia perbene ha scioccato una città che si interroga sulla genesi, intima, tremenda, di una tragedia simile. Ma in pochi osano giudicare una simile tragedia, e si riflette sull'importanza della vita e la fragilità dell'essere umano, come ha ricordato il Vescovo Pietro Maria Fragnelli.