Marsala "bella fitusa", degrado e siringhe a Salinella e i tanti rifiuti in giro per la città

09/11/2020 12:22:00

Il parco della Salinella di Marsala, tanto "amato" da tutti in città, continua, purtroppo, ad essere il luogo di abbandono di rifiuti e, come già scritto tante altre volte su tp24, rimane il posto "isolato", dove i tossicodipendenti vanno ad iniettarsi la droga lasciando poi le siringhe a terra.

Decine, a parole, le idee e i progetti per la valorizzazione e la tutela di questa area ma tutto è rimasto, appunto, solo nell'aria. Di concreto non si vede nulla e resta solo l'amarezza di vedere degrado, rifiuti e poca sicurezza per chi decide di fare una passeggiata o magari portare i propri bambini all'aria aperta. Questa la prima delle due segnalazioni di oggi per Marsala "bella fitusa".

L'altra, invece, ci arriva dal nostro lettore Giovanni, riguardo un vero e proprio tour della nostra città con gli scatti sui tanti rifiuti abbandonati sui marciapiedi, vicino le aiuole, agli angoli delle strade. Nella fotogallery potete vedere sia i rifiuti e le siringhe a Salinella" e la tanta immondizia che ieri, domenica, il lettore ha fotografato.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviate le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.