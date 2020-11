10/11/2020 16:06:00

Un anziano di 70 anni è morto mentre passeggiava in via Gorizia, nel territorio di Erice Casa Santa. L'uomo, colto da malore, si è accasciato al suolo.

Quando sono giunti i soccorritori del 118 per lui ormai non c'era più niente da fare, stroncato verosimilmente da un infarto. Giovedì scorso, un altro caso in via Dei Bastioni, un uomo è deceduto dopo essere uscito da un patronato anche lui colpito da infarto