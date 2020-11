"Il mio grazie, di cuore, al personale del reparto di Pediatria dell'ospedale di Trapani"  

11/11/2020 12:30:00

Gentile redazione di Tp24,

sono una mamma di un bimbo di appena 2 anni compiuti qualche giorno fa... il mio piccolino ha preso un forte virus intestinale e vedendo che non stava bene, anzi, peggiorava, ho deciso di portarlo al Pronto Soccorso di Trapani.

Visto il periodo in cui siamo, al reparto di Pediatria prima di darci assistenza hanno dovuto fare il tampone sia a me che al mio piccolo, anche perché ai giorni d'oggi qualsiasi cosa una persona ha si pensa subito al covid.

I nostri tamponi erano negativi, così finalmente ricoverano il mio piccolino e ci danno la stanza col posto letto. Siamo stati ricoverati 1 settimana. Siamo stati nella stanza io e mio figlio senza avere contatti col mondo esterno. Solo un'ora la sera poteva venire il papà, con le dovute precauzioni per il covid.



Ho conosciuto un personale favoloso, amorevole, gentile, premuroso, e parlo di tutti: sia dottori, sia infermiere, sia ausiliari: tutti. Sono persone che fanno questo lavoro col cuore: sembra facciano una missione e no un lavoro. Si preoccupavano non solo di mio figlio in primis, ma anche di me che stavo la', mi chiedevano se avevo dormito, se avevo mangiato, se era tutto ok. Sono cose banali. ma essendo in pandemia, lontano dai familiari e chiusi in una stanza, mi facevano stare tranquilla.



Dopo una settimana siamo usciti e per un mese abbiamo fatto avanti e indietro da Trapani per fare controlli, perchè nonostante siamo stati dimessi mio figlio è stato sempre seguito e non ci hanno lasciato soli e sempre con la dolcezza e l'amore di quando siamo stati ricoverati.

Quindi voglio dire GRAZIE GRAZIE di cuore per voi tutti di Pediatria per le persone fantastiche che siete: bravissimi, davvero. Un caloroso abbraccio da me e dal mio piccolino.



Esistono persone che nel lavoro mettono il cuore!

Tatiana