Mazara, A29 Energy Service Company inaugura il primo cantiere "Superbonus110%"

12/11/2020 18:25:00

A Mazara del Vallo è stato inaugurato il primo cantiere "Superbonus 110%" a cura di A29 Energy Service Company.

Grazie alla misura del decreto legge 34/2020, che prevede l'efficientamento energetico, i cittadini hanno la possibilità di poter adeguare e rendere ecosostenibile la propria abitazione.

"A29 Energy Service Company dal 2016, anno in cui è stata fondata, ha fatto della sua mission aziendale l'efficientamento energetico - le parole di Michele Bianco, titolare di A29 -. Oggi, grazie al decreto rilancio e al superbonus siamo in grado di partire in tutto il centro sud Italia con i cantieri "Superbonus 110". A29 si avvale di consulenti-collaboratori - continua Bianco - che provengono da tutta la Sicilia e sono la vera struttura e Dna dell'azienda. Grazie a loro, oggi siamo qui a inaugurare il primo cantiere di una lunga serie, e andremo avanti in tutte le sedi dove siamo presenti. Sono orgoglioso, da mazarese prima, e da siciliano, di aver inaugurato il nostro primo cantiere "Superbonus110%" a Mazara del Vallo".