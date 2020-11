sabato per la decima di campionato la AC life Style Handball Erice ospiterà il Cellini Padova

12/11/2020 19:21:00

Decima di Campionato serie A Beretta per le Arpie che si apprestano a scendere in campo contro il Cellini Padova, sabato 14 novembre alle ore 18:00 al PalaCardella di Erice.

Un match in casa, anche questa volta senza pubblico, quello contro l’ultima in classifica insieme al Nuoro.

“Anche se qualcuno possa pensare che sia una partita facile in quanto incontriamo una squadra che si trova nella parte bassa della classifica, non è assolutamente vero. Il Cellini Padova è una compagine che ha dimostrato di tenere bene il campo e ha messo più volte in difficoltà squadre molto blasonate. Considerando, anche, che nelle partite da noi giocate in casa non abbiamo mai espresso il meglio, diventa un match da prendere con le dovute considerazioni. Sicuramente, con l’innesto del nuovo allenatore, della nuova giocatrice e il ritorno in campo dall’infermeria di alcune atlete, ci fa sperare in una buona prestazione. Peccato che giocheremo ancora una volta senza il nostro pubblico ma dobbiamo attenerci scrupolosamente alle regole per far sì che questa situazione possa finire il prima possibile” dichiara Norbert Biasizzo, general manager della AC Life Style Handball Erice.

Intanto, l’attuale classifica, tra partite rimandate e da recuperare, è: SSV Brixen Sudtirol 17 punti; Mechanic System Oderzo 14 punti; Jomi Salerno 12 punti; Cassa Rurale Pontinia 11 punti; Alì Best Espresso Mestrino 9 punti; AC Life Style Handball Erice e Cassano Magnago 8 punti; Ariosto Ferrara 7 punti; seguono Guerriere Malo, Santarelli Cingoli e Leno 4 punti; chiudono il Cellini Padova e il Nuoro 1 punti.

La partita è visibile in streaming sulla piattaforma gratuita Elevensports.it.