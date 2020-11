Una poesia di Nino De Vita per Bufalino. Le dicerie di don Gesualdo

14/11/2020 06:00:00

Prosegue il nostro speciale sull'opera e la figura di Gesualdo Bufalino, Le dicerie di don Gesualdo. Dopo gli interventi di Marcello Benfante e Giuseppe Digiacomo, oggi pubblichiamo un testo inedito del poeta Nino De Vita dedicato allo scrittore comisano. Inoltre, vogliamo segnalare un importante evento: quest'oggi, a partire dalle ore 10, sarà possibile assistere alla giornata di studi della Fondazione Bufalino in diretta streaming su Facebook.

***

di Nino De Vita

Nell’estate del 1996, subito dopo la scomparsa di Gesualdo Bufalino, mi ritrovai a passare da Comiso, mi recai al cimitero per visitare la tomba dello scrittore. Qualche giorno dopo, nella mia casa di Cutusio - ripensando a Gesualdo, alla nostra amicizia, alle lettere che ci siamo scambiate – ma anche nel ricordo di un episodio di me adolescente, mi accadde di comporre i versi che qui, per ricordarlo nei cento anni della sua nascita, pubblico.

’U PATRI RI BBETTU ’U MANNARIOTU

A Gesualdo Bufalino

Stavu all’additta. ’I spaddi

ô muru, allupatizzu,

ru jardinu. E lliggia

– signaliavu, scrivia

nne bbòrdura ru libbru –,

quannu passau, cu ’a bbicichetta, ’u patri

ri Bbettu ’u mannariotu, chi purtava

nno siliri rramuzzi

ri spinapuci siccu.

Trattinni. E soru, senza

salutari: “Si scrivi

pi cuculiari ’a ggenti

rabbeni” cafuddau.

E abbirratu, scaccatu

nterra, si nn’jiu arrancannu,

spallannu p’a trazzera

chi speccia nno rrucchiuni

ri casi sutta ru

timpuni.

IL PADRE DI ALBERTO IL PECORAIO. Stavo all’impiedi. Le spalle/ al muro, corroso,/ dell’agrumeto. E leggevo/ – segnavo, annotavo/ sui bordi del libro –,/ quando passò, con la bicicletta, il padre/ di Alberto il pecoraio, che portava/ sul sedile rametti/ di asparago rinsecchito.// Si trattenne. E serio, senza/ salutare: “Si scrive/ per ingannare la gente/ semplice” sentenziò./ E incazzato, sputato/ a terra, arrancò,/ sproloquiando per la trazzera/ che porta verso il gruppo/ di case, in basso, sotto/ la timpa.