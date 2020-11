Coronavirus. Nuovo record di positivi in Sicilia. +131 nel Trapanese. Continua lo screening di massa

15/11/2020 06:00:00

Mentre il fine settimana è segnato dallo screening anti-Covid in molte città siciliane, l’Isola registra un nuovo record di contagi. Ieri sono stati 1729 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. E in provincia di Trapani altre 131 persone hanno contratto il virus. Drive-in presi d’assalto nelle città siciliane, e in provincia di Trapani per lo screening attraverso i tamponi rapidi che ha interessato la popolazione scolastica delle scuole medie.





I dati siciliani

In un solo giorno, a fronte di 9.274 tamponi, sono emersi altri 1.729 nuovi casi di contagio da Coronavirus in Sicilia.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 23 morti e 12 ricoveri in ospedale di persone che hanno manifestato sintomi (1.450 in tutto). Cresce il numero dei pazienti in terapia intensiva, 215 contro i 210 di venerdì (+5).

Questa la distribuzione dei nuovi casi fra le varie province della Sicilia: in testa Palermo con 527 casi. A seguire Catania (359), Messina (303), Ragusa (152), Trapani (131), Caltanissetta (92), Siracusa (72), Agrigento (60) ed Enna (33).

Il numero dei soggetti in isolamento domiciliare, soprattutto dopo le varie campagne con tamponi rapidi in modalità drive in Nella casella dei “dimessi guariti” il dato complessivo si attesta a 11.444, segnando un +186 rispetto al giorno precedente.



Lo screening anti-Covid

Continua anche anche oggi in oltre 40 le città siciliane la campagna attiva della Regione per la ricerca del Coronavirus attraverso l'impiego dei tamponi rapidi. Il target individuato è la popolazione scolastica (personale docente, non docente, studenti e propri nuclei familiari) che può fare accesso ai drive-in per sottoporsi volontariamente e gratuitamente al test.



Da questa settimana, c'è la possibilità di prenotarsi mediante la piattaforma on-line www.siciliacoronavirus.it. Basta cliccare sul bottone "tampone rapido Covid19" e compilare il modulo di registrazione scegliendo la data disponibile tra i drive-in proposti. La piattaforma provvede a indicare la fascia oraria che viene generata automaticamente in base al numero di prenotazioni già acquisite. L’appuntamento registrato viene quindi indicato e comunicato al cittadino che può così raggiungere il drive-in prescelto.

In ogni sito sono previsti dei percorsi dedicati in cui si procede al prelievo del campione che, in caso di positività, viene immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti.

Ieri a Marsala sono stati 1557 i tamponi rapidi effettuati. La prima giornata di screening anti-covid di questo fine settimana ha fatto registrare un’importante partecipazione. Degli oltre 1500 tamponi 14 sono risultati positivi, tra questi un’intera famiglia petrosilena composta da 5 persone.

Lo screening continua oggi, in diverse città della provincia di Trapani. Qui il dettaglio dei siti dove è predisposto il drive-in e dove fare i test rapidi.







Nuova vittima a Salemi

Nuova vittima del coronavirus a Salemi. Lo fa sapere il Sindaco, Domenico Venuti, che aggiunge: "Porgo alla famiglia le condoglianze mie, dell'Amministrazione e di tutta la città.":

I contagiati a Salemi sono al momento 23, "un numero che non deve allarmarci - continua il Sindaco - ma che deve spingerci a continuare a perseverare con la massima prudenza nei comportamenti: non bisogna abbassare la guardia".





In Sicilia attivi otto centri per raccolta plasma iperimmune

In Sicilia sono già otto i centri di raccolta del plasma per la cura del Coronavirus autorizzati dal Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell' assessorato regionale della Salute.

Si tratta dei servizi trasfusionali presso i policlinici di Palermo e Catania, le Asp di Trapani, Caltanissetta e Ragusa e negli ospedali Papardo di Messina e Garibaldi di Catania, tutti autorizzati alla fine della scorsa primavera.

Possono donare quei cittadini guariti recentemente dal Covid 19 essendo ancora dotati di plasma iperimmune.

Nell'Isola la cura con il plasma è stata somministrata di recente su alcuni pazienti della provincia etnea affetti da Covid-19.



Bronte e Misilmeri "zone rosse"

Bronte e Misilmeri diventano "zone rosse". Lo ha deciso il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che, per contrastare la diffusione del Coronavirus nell'Isola, ha istituito zone off-limits nei due Comuni in provincia di Catania e Palermo. L'ordinanza, adottata d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, vista la relazione epidemiologica del Dasoe e sentiti i sindaci, resterà in vigore da domani (15 novembre) fino a mercoledì 25.



Il nuovo provvedimento, appena firmato, prevede il divieto di: accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati; di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato a eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità o per usufruire di servizi o svolgere attività non sospese.



Disposto lo stop di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado e degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi

essenziali e di pubblica utilità. Consentito, invece, il transito, in ingresso e in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nell'assistenza alle attività inerenti l’emergenza,

nonché esclusivamente per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari

e di beni o servizi essenziali.



Possibile anche il transito, in entrata e in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

I dati italiani

• Nuovi casi: 37.255 (venerdì 40.902)

• Casi testati: 135.117 (venerdì 144.875)

• Tamponi (diagnostici e di controllo): 227.695 (venerdì 254.908)

• Attualmente positivi: 688.435 (venerdì 663.926)

• Ricoverati: 31.398, +484 (venerdì 30.914, +1.041)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.306, +76 (venerdì 3.230, +60 )

• Totale casi positivi: 1.144.552 (venerdì 1.107.303 )

• Deceduti: 44.683, +544 (venerdì 44.139, con un aumento di 550 morti in 24 ore)

• Totale Dimessi/Guariti: 411.434 (venerdì 399.238 )