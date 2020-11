Marsala, dopo le segnalazioni il Sindaco incontra i dirigenti scolastici 

17/11/2020 15:16:00

Dopo le segnalazioni di Tp24 il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha deciso di promuovere un incontro con i dirigenti scolastici di Marsala, per fare il punto sul coronavirus e sui rischi di contagio nelle scuole marsalesi.

L'incontro, fortemente voluto dall'assessore Antonella Coppola, che è dirigente del Cosentino - Giovanni XXIII, si terrà in videoconferenza, domani, ed è già una buona notizia. Troppe riunioni, infatti, si sono tenute di presenza al Comune, nonostante le rigide prescrizioni per le pubbliche amministrazioni previste dall'ultimo decreto del premier Conte. A pochi, ad esempio, è sfuggito che all'incontro tra il Sindaco Grillo e i sindacati c'erano almeno otto persone nella stanza.

L'incontro con i presidi si farà in videoconferenza. “Ferme restando le linee guida dettate dalla normativa anticovid, afferma l'assessore Coppola, intendiamo ascoltare i dirigenti per una completa valutazione delle iniziative che questa Amministrazione potrà promuovere per una maggiore tutela della popolazione scolastica e al fine di rasserenare ulteriormente le famiglie”.

Tp24, oggi, in un articolo, ha reso pubblico il disagio delle famiglie del secondo circolo didattico, con il dirigente che, a sua volta, punta il dito sull'Asp. Alcuni sindaci, non riuscendo a gestire i casi di contagio nelle scuole, hanno preferito chiudere del tutto gli istituti. Speriamo che ciò non accada a Marsala, perchè chiudere le scuole elementari e medie, in ragione di una cattiva gestione dell'emergenza a tutti i livelli (Asp e Comune su tutti) sarebbe un gravissimo danno per gli studenti e per le loro famiglie.