Capitale della Cultura 2022. La soddisfazione per Trapani finalista

20/11/2020 07:05:00

E’ stata inviata dal Sindaco di Trapani una lettera informativa agli Enti territoriali, ai Soggetti pubblici e privati presenti sul territorio che hanno condiviso e supportato il Piano Strategico Culturale del Territorio Trapanese in occasione della Candidatura a Trapani Capitale della Cultura.

Trapani è finalista tra le città candidate a Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2022. Uno step importante per la città, ma anche per tutto il territorio provinciale.

Anche l’amministrazione comunale di Favignana esprime soddisfazione: "L’inserimento di Trapani tra le dieci città finaliste per il titolo di “Capitale Italiana della Cultura” 2022 é un risultato importante per l’intera provincia. Il merito va a chi ha curato il progetto e la candidatura e a quanti vi hanno concorso insieme alle istituzioni. Per quanto riguarda le isole Egadi, con il nostro patrimonio ambientale e storico-culturale, ci sentiamo già impegnati a fianco del comune di Trapani per la piena valorizzazione della straordinaria ricchezza dell’intero territorio", è la dichiarazione del sindaco Francesco Forgione.



Di seguito il testo della lettera inviata dall'amministrazione agli enti e sponsor coinvolti.



“È con grande orgoglio e senso di appartenenza alla nostra unica bella terra, che questa Amministrazione Comunale di Trapani ha il piacere di comunicarVi che il Piano Strategico Culturale del Territorio Trapanese, elaborato in occasione della Candidatura a Trapani Capitale della Cultura, ha ricevuto il meritato apprezzamento del MiBact.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha reso pubblico l’elenco delle città finaliste per il titolo di “Capitale Italiana della Cultura 2022” nel quale Trapani è presente come unica città della Sicilia.

È un enorme successo per noi e per la rete partenariale tutta che ha condiviso la proposta progettuale contenuta nel Dossier di candidatura arricchendola di significato culturale.



Ciò in cui avevamo creduto, adesso è diventata una certezza. L’idea e la forza di un unico territorio caratterizzato dalle sue particolari bellezze, è stata la formula vincente che, senza dubbio, ne ha permesso il posizionamento tra le finaliste.

La proposta progettuale, ovvero, il Piano Strategico Culturale del Territorio Trapanese, così accresciuto e attrezzato di idee, eventi e testimonianze delle svariate realtà del territorio tutto, ha permesso di restituire al Paese una proposta di valorizzazione della città di Trapani quale “Città territorio ” che, come territorio unico, intende crescere e manifestarsi nella sua più ampia peculiarità.



Ci abbiamo creduto sin dal primo momento; è un grande traguardo che ci riempie di gioia e ci spinge a credere, con più rinnovata energia, ad ulteriori successi e a continuare a lavorare per il raggiungimento dell’obiettivo finale che ci chiama a competere alla finalissima prevista per il 14 e 15 gennaio 2021.



Con l’invito a proseguire questo unico filo conduttore che è quello del territorio al centro del Mediterraneo, crocevie di popoli e culture che approdano, si contaminano e si rigenerano attraverso l’arte e la cultura, e a restare uniti, oggi più forti di ieri.