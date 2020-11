Marsala, strada dissestata in contrada Casazze. La segnalazione del consigliere Vito Milazzo 

20/11/2020 13:00:00

Il manto stradale dissestato e in stato di abbandono in contrada Casazze a Marsala è oggetto di una segnalazione fatta dal neo consigliere comunale Vito Milazzo.

Nello specifico, con una nota inviata al sindaco Massimo Grillo, all'assessore ai Lavori Pubblici Arturo Galfano e al dirigente dell'Ufficio Tecnico Pier Benedetto Mezzapelle, evidenzia la grave situazione di abbandono della strada, nei pressi del campo di calcio di Paolini, che può causare un pericolo per l'incolumità pubblica di chi vi transita.

Per questo motivo il consigliere Milazzo chiede un intervento di manutezione immmediato, per mettere in sicurezza quel tratto di strada.