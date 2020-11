I numeri dello screening a Pantelleria: 634 tamponi rapidi e 0 positivi 

22/11/2020 19:18:00

Si è conclusa la due giorni di screening a Pantelleria. Su un totale di 634 tamponi rapidi non è stato registrato nessuno positivo.

Sabato sono stati effettuati 316 tamponi, oggi 318, ma in entrambe le giornate, curate dal Rotary Club dell'isola in collaborazione con il Comune, tutto è filato liscio e non è stata riscontrata nessuna positività.

Anche il Presidente del Rotary Simonte si è sottoposto al tampone e ha voluto ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione dello screening. Restando ai dati comunicati dal sindaco Vincenzo Campo, per il momento l'isola conta 35 persone positive e 29 guariti.