Interruzione delle corse per le Egadi, cittadini indignati

24/11/2020 13:10:00

L'Associazione CODICI - Centro per i diritti del Cittadino, ha ricevuto segnalazioni e poi appreso della interruzione delle corse da e per le Egadi per il giorno 21 novembre scorso.

"Dalle informazioni pubblicate dai media locali, nonché dal comunicato della stessa amministrazione comunale - spiega l'Avv. Vincenzo Maltese responsabile della Delegazione Codici di Trapani e componente del'Ufficio legale regionale della stessa - sembra che per la giornata del 21 novembre scorso, viste le condizioni meteomarine (documentate a mezzo registrazioni video), i mezzi veloci e traghetti avrebbero potuto viaggiare consentendo a tanti cittadini, lavoratori e commercianti di spostarsi come peraltro avevano già programmato, oltre a consentire l’approvvigionamento alimentare per le isole di Marettimo e Levanzo".

Pertanto l'Avvocato Vincenzo Maltese ha predisposto per l'Assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, On.le Marco Falcone, una nota con la quale chiede di verificare quanto accaduto e vigilare sul corretto espletamento del servizio pubblico di collegamento. "E' importante, conclude il legale, che con il protrarsi della stagione invernale tali interruzioni non abbiano più a verificarsi, poiché in danno dei residenti delle Isole".