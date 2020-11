Il caso tamponi. Dissequestrato il macchinario del laboratorio di Alcamo sotto inchiesta

25/11/2020 08:21:00

E' stato dissequestrato il macchinario per l'esame dei tamponi per il Covid 19 della Emolab di Alcamo, il laboratorio di analisi finito sotto inchiesta.

Il dissequestro è stato disposto dal Tribunale del Riesame di Trapani presieduto dal giudice Daniela Troja. Lo scorso 9 ottobre i Nas dei Carabinieri avevano effettuato un'ispezione nel laboratorio e accertato delle anomalie nel macchinario che processava i tamponi.

Indagati per truffa ai danni del sistema sanitario nazionale Benedetto Fabio Di Giorgi, rappresentante legale della società e Salvatore Ciaccio, direttore tecnico del laboratorio Emobal. Secondo quanto emerso dalle indagini il laboratorio avrebbe continuato ad analizzare tamponi molecolari per conto dell'Asp di Trapani, di cliniche delle provincie di Palermo e Trapani nonché di privati, nonostante le apparecchiature utilizzate (nei mesi di aprile ed agosto) fossero state valutate non idonee per lo screening del Codiv-19 da parte dell'ente certificatore regionale di controllo qualità. Da lì il sequestro del macchinario, non del laboratorio che ha continuato ad offrire servizi. In questi giorni però è arrivato il dissequestro da parte del Tribunale accogliendo l'istanza del legale dell'Emolab, l'avvocato Vincenzo Abate.