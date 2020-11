Mafia, la Cassazione annulla la condanna per Salvatore Marino per la strage Cottarelli

25/11/2020 18:11:00

La Cassazione ha annullato la condanna all'ergastolo per la strage di Brescia per Salvatore Marino.

Assieme al cugino, Vito Marino, è accusato di aver ucciso Angelo Cottarelli, la moglie e il figlio minorenne.

Alla base del gesto, un giro di fatture false. Pratica alla quale Cottarelli ha deciso di sottrarsi. Salvatore Marino subirà un nuovo processo. La vicenda va avanti da 14 anni tra condanne e sentenze annullate.

Angelo Cottarelli, 56 anni, la compagna Marzenne, 41, e il figlio Luca, 17, furono uccisi nella villetta di via Zuaboni. Furono arrestati gli ex soci in affari dell’immobiliarista, Vito e Salvatore Marino. A legarli alla vittima, un giro di fatture false per incassare fondi della UE destinati alle cantine di cui Vito era proprietario nel Trapanese. Il movente fu individuato nel tentativo di recuperare un credito di mezzo milione da Cottarelli, accusato di aver fatto il furbo.



A tirare in causa i Marino, era stato il faccendiere Dino Grusovin, presente nella villetta la mattina del triplice omicidio e già condannato a 20 anni. Per i giudici, "è individualizzante" che i tre siano stati visti entrare da Cottarelli con una valigetta, e che Grusovin ne avesse vista una con una calibro 22 nei bagagli di Salvatore. Guanti, fascette, stringicavo e pistola erano in quella valigetta. Ma la difesa con cinque motivi di ricorso ha “smontato” la sentenza. I giudici avrebbero cancellato un’assoluzione senza riassumere le prove dichiarative di testi e consulenti già valutate in modo antitetico e sarebbero incappati in una serie di travisamenti facendo riferimento a una Panda anziché alla Grande Punto. E dando per assodato siano state rinvenute tracce di sangue su utilitaria e Bmw, circostanza inesistente. Salvatore non sarebbe mai stato riconosciuto né è mai stata approfondito il rinvenimento di Dna di un quarto uomo mai identificato.