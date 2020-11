Marsala "bella fitusa", i rifiuti accumulati e abbandonati da mesi nelle contrade Cutusio e Dara 

26/11/2020 08:00:00

Mobili, divani, elettrodomestici, bagni e sacchetti della spazzatura, da mesi si trovano ai margini delle strade o in alcuni terreni adiacenti alle carreggiate della zona Nord di Marsala, in particolare per Marsala "bella fitusa", la segnalazione riguarda le contrade Cutusio e Dara.

Un nostro lettore ci segnala la situazione di degrado, inviandoci le foto che potete vedere nella gallery. Tra l'altro, dopo mesi di solleciti che non hanno avuto alcun esito, finalmente nei giorni scorsi, è stato fatto un intervento che, però, ha visto togliere solo qualche sacchetto e nulla più. I mobili e gli altri rifiuti sono ancora lì.

In contrada Granatello poi, dal ponte stesso, qualcuno butta giù i rifiuti, e sotto si è formata, una discarica che nessuno vede, anche se più volte segnalata.

Nella stessa zona, poi, sono completamente pieni di rifiuti e di erbacce i canali di raccolta dell'acqua, con il rischio che si allaghino i terreni. Il tutto a pochi passi dal deposito di Energtikambiente e dal centro comunale di raccolta. La speranza è che, chi di competenza intervenga al più presto, come peraltro si sta facendo in questi giorni sul territorio comunale, e si possa finalmente ripulire.

