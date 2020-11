Castelvetrano, arrestato l'omicida di Vincenzo Favoroso

27/11/2020 14:55:00

Sono durate poche ore le indagini per individuare chi ha ucciso Vincenzo Adamo Favoroso, l'uomo di 33 anni trovato senza vita questa notte a Castelvetrano.



I Carabinieri hanno arrestato il presunto omicida. Si tratta di un uomo di Castelvetrano, classe '88, con precedenti alle spalle. Non sono state fornite le generalità.

Favoroso è stato ritrovato senza vita intorno alle 4 del mattino di oggi, in un terreno isolato di via Manganelli. Sul suo corpo il foro di un colpo d'arma da fuoco. La sparatoria è avvenuta in centro città, in un luogo diverso dal ritrovamento del cadavere, confermano i carabinieri.



Dagli accertamenti e dai rilievi tecnici svolti da personale specializzato del Comando Provinciale di Trapani, sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 32enne castelvetranese che, per tanto, è stato tradotto in carcere con l’accusa di omicidio.



Sono tuttora in corso accertamenti per verificare se il presunto autore abbia agito da solo o si sia fatto aiutare da qualche complice. Si attende l'udienza di convalida del fermo.