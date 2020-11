Alcamo, scoperta una discarica abusiva di rifiuti. Denunciati due coniugi

28/11/2020 14:04:00

Una discarica abusiva di 1000 metri quadri in cui sono state ritrovate auto abbandonate, lastre di eternit, plastica, legno e materiale di risulta di ogni genere, è stato rinvenuta e sequestrata dai carabinieri di Castellammare del Golfo in un terreno privato di Alcamo, adibito a discarica contenente sia rifiuti speciali pericolosi e non.

Il sito è stato rinvenuto dai militari, grazie alla collaborazione del personale dell’Arpa-Sicilia. I due coniugi titolari del terreno sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di gestione non autorizzata di discarica di rifiuti speciali.

I militari si sono avvalsi del personale del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo che hanno provveduto all'indagine aereo-fotografica, accertando che nell'appezzamento privato di terreno di proprietà dei denunciati, vi era la presenza di una discarica abusiva.