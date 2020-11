Brucia rifiuti in campagna. Arrestato pensionato di Valderice

28/11/2020 14:20:00

Beccato a bruciare rifiuti. Plastica, alluminio, vetro. E' stato così arrestato dai Carabinieri della Stazione di Paceco, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di combustione illecita di rifiuti, C.G. , valdericino, cl.49, pensionato e gravato da precedenti di polizia.

I militari operanti, nel corso di uno specifico servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, hanno individuato e bloccato l’uomo mentre appiccava il fuoco a cumuli di rifiuti speciali costituiti prevalentemente da plastica, parti di alluminio e vetro depositati in maniera illecita sul nudo terreno. Nella circostanza, gli operanti hanno anche prontamente domato il principio di incendio.

Per tali motivi, espletate le formalità procedurali, il 71enne è stato tratto in arresto e tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari. Nella giornata di ieri, la competente magistratura ha convalidato l’arresto operato dai

Carabinieri.