La Castelvetrano-Gela, per Cancelleri un'opera fondamentale per l'Isola

28/11/2020 00:00:00

Incontro per la Castelverano-Gela, l'autostrada che manca da sempre in Sicilia. Per il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancelleri, è un’opera fondamentale che avrà un costo di circa 5 miliardi e che finalmente completerà l’anello autostradale dell’isola.

L’Anas ha presentato lo studio di fattibilità e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è già pronto a finanziare con 15 milioni il progetto di fattibilità.

“La provincia di Agrigento purtroppo registra un significativo gap infrastrutturale – ha continuato- e negli anni ha sofferto per l’assenza di collegamenti autostradali con il resto del territorio, per questo da mesi il mio impegno su questa provincia è determinato e costante.”

“Il prossimo appuntamento – ha concluso Cancelleri- è per gennaio 2021, quando Anas ci presenterà lo studio di fattibilità definitivo per passare velocemente al progetto, che insieme ai territori definiremo e approveremo".