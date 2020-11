Mazara, la Capitaneria di porto dona 600 kg di pesce in beneficenza 

29/11/2020 08:00:00

La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha donato oltre 600 kg di prodotti ittici all’Associazione Fedelambiente, organizzazione di volontariato molto attiva nel territorio mazarese che collabora con l’Amministrazione Comunale e la Protezione Civile.

I prodotti ittici, tra i quali merluzzi, calamari, gattucci, razze, rane pescatrici, rinvenuti a bordo di un’unità da pesca sottoposta a verifica, non erano stati né tracciati né dichiarati, sfuggendo, in tal modo, alla necessaria fase di tracciamento e controllo. Come previsto dalla normativa di settore il pescato è stato quindi sequestrato ed è stata elevata una sanzione amministrativa di € 2.000,00, oltre alle sanzioni accessorie consistenti nell’applicazione del sistema a punti in capo al Comandante dell’unità ed alla licenza di pesca.

Durante l’operazione i militari hanno richiesto l’intervento del medico veterinario competente per appurare se il prodotto ittico fosse comunque edibile, e quindi idoneo al consumo umano. A seguito di accurato controllo posto in essere dal medico con esito positivo, l’intero quantitativo è stato appunto donato alla Fedelambiente che potrà, in questo modo, far fronte alle esigenze delle oltre 160 famiglie assistite che, specialmente in questo periodo, vivono un forte disagio socio-economico.