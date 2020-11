Mazara, porto abusivo d'armi, guida in stato di ebbrezza e false dichiarazioni. 5 denunciati 

30/11/2020 13:09:00

Cinque denunciati dai carabinieri di Mazara del Vallo.

Nell'operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri, avvenuta ieri, sono stati deferiti in stato di libertà un cittadino tunisino, cl.55 per il reato di porto d’armi e oggetti atti ad offendere, trovato in possesso di un bastone; un cittadino nigeriano, cl.98 con l’accusa di mancata esibizione di passaporto; un cittadino gambiano, cl.95 per il reato di alse dichiarazioni sull’identità, e infine un castelvetranese cl.81 e un mazarese cl.93, per guida in stato di ebbrezza alcolica.