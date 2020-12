Qualità della vita, la provincia di Trapani al 95° posto 

01/12/2020 13:22:00

La provincia di Trapani si colloca al 95° posto nella classifica annuale del quotidiano Italia Oggi sulla qualità della vita. La classifica, a differenza di quella del Sole 24 Ore, pur avendo parametri simili, riguarda i territori, più che le singole città. Ma la morale non cambia: sempre agli ultimi posti siamo.

La cosa grave è che Trapani è agli ultimi posti per il numero più basso in assoluto in Italia di persone in possesso di laurea e per il reddito medio, pari ad appena 13.375 euro a persona.

La provincia di Trapani registra l’81esimo posto nella categoria affari e lavoro con un tasso di occupazione del 40,7%, il 76esimo nella categoria reati e sicurezza, il 59esimo nella categoria sicurezza sociale