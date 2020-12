Mazara, se ne va la segretaria comunale Marascia 

01/12/2020 16:29:00

Se ne va la segretaria generale del Comune di Mazara del Vallo Antonina Marascia. Diventerà infatti segretaria della Città Metropolitana di Palermo, che aveva emesso un avviso lo scorso Settembre, dato che il posto era vacante. Da qui la nomina da parte di Leoluca Orlando, nella qualità di Sindaco della Città Metropolitana, l'organo che ha preso il posto della veccha Provincia Regionale.

Classe '59, Marascia è segretaria comunale dall'87, e, nello specifico, a Mazara del Vallo, sua città di residenza, da diversi anni, addirittura dal 2009. E' anche direttrice del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo.

Quest'estate la Cisl, in una lettera al Sindaco di Mazara, Quinci, aveva criticato aspramente Marascia per i diversi ruoli che ha ricoperto e per aver diversi familiari all'interno dell'amministrazione: "Una sorella consigliere comunale di maggioranza, un'altra sorella dirigente di ruolo, e altri diversi parenti piu' o meno prossimi come impiegati comunali".