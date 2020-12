Falsi nelle commissioni per le pensioni di invalidità a Trapani, annullate le richieste di rinvio a giudizio

02/12/2020 08:59:00

Tutto da rifare per il rinvio a giudizio degli indagati nell'inchiesta "Artemisia bis". L'ultimo colpo di scena arriva dall'udienza di ieri, a Trapani, davanti al Gup Corso.

Sono state accolte, infatti, le eccezioni delle difese degli imputati, che sostenevano che la Procura non aveva consentito loro di visionare alcuni filmati. E quindi il Gup ha annullato la richiesta di rinvio a giudizio e quindi l'inchiesta torna alla Procura che dovrà mettere a disposizione degli indagati e dei loro difensori tutti gli atti di indagine compiuti.

L’indagine denominata Artemisia bis era sorta in seguito ai riscontri di quanto emerso nel blitz Artemisia, in cui si documentava l’esistenza di una loggia massonica irregolare, messa su da alcuni degli arrestati.

Successivamente, sono stati nofiicati gli avvisi a 28 indagati, tra cui medici, assistenti socio-sanitari e membri delle commissioni Mediche per l’Accertamento dell’Invalidita’ Civile e delle Commissioni mediche per l’accertamento dell’Handicap, accusati di falsita’ materiale e ideologica.

Durante le indagini sono emersi almeno 162 casi illeciti, con palesi falsita’ nella redazione dei verbali di Commissione in ordine alla dichiarata -ma non effettiva- presenza di uno o piu’ componenti della stessa, come previsti dalla legge.

Le commissioni di riconoscimento di invalidita’ civile e accertamento dell’handicap non erano composte secondo quanto previsto dalla legge, e non venivano eseguiti i dovuti accertamenti sugli aspiranti beneficiari, ma, tuttavia, i componenti apponevano la propria firma ad attestazione di accertamenti medico legali mai svolti.

Gli indagati sono: Alberto Adragna, Rosalba Caizza, Francesca Pellegrino, Rosario Orlando, Antonietta Barresi, Patrizia Todaro, Agostino Gabriele Benito Tomasello, Mario Sugamiele, Gaetano Salerno, Antonio DI Giorgio, Sebastiano Genna, Adelina Barra, Tommaso Savì, Pietro Genna, Joseph Dispensa, Giuseppe Badalamenti, Psquale Petruzzo, Giuseppe Francesco Simone, Simona Gioè, Giovanni Paolo DI Peri, Pietro Alfano, Gaetana D'Agostino, Viviana Cutaia, Giovanna Ivana Di Liberto, Alessio Cammisa, Viviana Catania, Elisa Vegna, Francesca Maria Boatta