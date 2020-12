Sicilia, sequestrate 22 tonnellate di melagrane tunisine

04/12/2020 09:15:00

22 tonnellate di melagrane tunisine ma con etichettatura che riportava la produzione siciliana, sono state sequestrate dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Palermo, nell’ambito delle attività di controllo svolte a livello nazionale a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza.

La merce, proveniente dalla Tunisia e destinata in Campania, è stata ispezionata dai funzionari doganali che hanno riscontrato, sulle confezioni, le fallaci indicazioni di origine che potevano far intendere al consumatore finale che la merce fosse stata prodotta in Sicilia.

L’importatore è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il sequestro dell’intera partita di merce.