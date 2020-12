Coronavirus Sicilia. Pazzia di un commerciante: è positivo ma va a lavoro

05/12/2020 16:14:00

E' positivo al Coronavirus, ma va lo stesso in negozio. E' successo a Messina, dove ha destato scalpore il comportamento a dir poco irresponsabile del titolare di un negozio di via Garibaldi che avrebbe infranto l'isolamento per andare ugualmente a lavoro.

Il tutto lasciando ignari i suoi dipendenti. Il commerciante è stato colto in flagrante dalla polizia municipale. La notizia è stata resa nota dal sindaco di Messina, Cateno De Luca.



La polizia, dopo avere contestato al soggetto contagiato la condotta illecita, ha informato anche i dipendenti presenti in negozio, che si sono dichiarati ignari della circostanza (e uno dei commessi dichiarava altresì che la propria moglie è incinta) e hanno provveduto a fare chiudere il negozio.

Il titolare del centro è stato scortato nella sua abitazione, mentre ai dipendenti è stata rivolta la raccomandazione di informare immediatamente il proprio medico curante e porsi in isolamento fiduciario. La polizia Giudiziaria sta provvedendo a eseguire il contact tracing dei soggetti venuti a contatto con il caso Covid. Il Commissario Territoriale Covid dell’Asp di Messina, dott. Crisicelli, prontamente informato, sta provvedendo a eseguire i tamponi sui dipendenti che lavorano nel detto centro. Informata anche la Procura della Repubblica per l’adozione dei provvedimenti del caso.