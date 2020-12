Marsala "bella fitusa", un congelatore a galla tra le onde del porto. Il video

05/12/2020 17:49:00

La città di Marsala, la nostra città, purtroppo, nonostante siano anni che si faccia la differenziata porta a porta, continua ad essere piena di rifiuti abbandonati.

Li troviamo in centro come nelle strade di periferia. Li troviamo anche in mare, come vi mostriamo nel video qui sotto e nelle foto.

Qualcuno si è disfatto di un congelatore gettandolo in mare, al porto di Marsala. Ci troviamo all'ingresso del porto, nei pressi del cantiere navale, dove, il mare mosso, dovuto al forte vento di scirocco, ha trascinato tanti rifiuti che si sono accumulati in un angolo e tra questi un banco congelatore.

Come potete vedere nel video, ci sono anche altri pezzi che galleggiano, probabilmente dello stesso elettrodomestico, che, invece, balla tra le onde del mare, come se volesse sbarcare sulla terra ferma, forse ha più coscienza di chi lo ha buttato.

I rifiuti, proprio perché tali non devono stare né in terra né in mare. Tra le diverse tipologie di rifiuti, un elettrodomestico - se proprio si dovesse arrivare a fare una graduatoria, tra i più o meno tollerabili per la salute del mare - è quello che non deve starci in mare, perché tra i più pericolosi e inquinanti. Ci auguriamo che al più presto venga recuperato e quell'area venga bonificata. Qui sotto il video: