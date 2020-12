Sicilia, il bollettino del 7 Dicembre:  sotto quota mille i nuovi casi di Covid

07/12/2020 19:06:00

Sotto quota mille i nuovi casi di covid in Sicilia. In tutto sono stati registrati 918 nuovi contagi. I morti sono stati 34.

Scendono i ricoverati in terapia intensiva: sono oggi 205 (ieri erano 213), mentre invece crescono i ricoverati in corsia (1387, contro i 1367 di ieri). In isolamento domiciliare ci sono 38.654 siciliani (sul totale di 40.246 contagiati). Con i 34 morti delle ultime 24 ore le vittime siciliane dall’inizio della pandemia è salito a 1793. I nuovi 918 casi sono stati rilevati su 8386 tamponi (il 10.9% dei tampi ha dato esito positivo, dato anche questo in calo).

In Italia il numero complessivo di nuovi casi è stato di 13720 nuovi casi e di 528 morti (e il totale è salito a 60.606)

Catania resta la provincia con più nuovi casi (448), seguita da Palermo 257, Messina 109, Siracusa 39, Ragusa 28, Enna 17, Caltanissetta 13, Trapani 7, Agrigento 0.