Erice, sulla vicenda dei lavoratori Soes il consigliere Vassallo interroga il sindaco 

07/12/2020 19:00:00

Continua a tenere banco ad Erice la vicenda dei dipendenti Soes. Sono 24 i dipendenti per cui la società che gestisce i parcheggi a pagamento ha avviato la procedura di licenziamento a seguito della risoluzione anticipata del contratto di appalto alla data del 31 dicembre.

Sulla vertenza dopo la presa di posizione del Circolo Diventerà Bellissima Trapani Erice, c'è ora l'interrogazione del consigliere di Fratelli d'Italia Giuseppe Vassallo presentata al Sindaco Daniela Toscano.

Da un lato l'Amministrazione che punta il dito contro Funierice per non aver ancora ultimato il piano industriale per gestire in house le strisce blu, ma dall'altro è invece l'amministrazione a dover spiegare ai cittadini e ai dipendenti SOES, perchè, pur avendo ricevuto la richiesta formale dal mese di febbraio scorso, abbia trasmesso i dati a Funierice solo il 30 settembre.

Il contratto di servizio legato al piano industriale e i nulla osta di ANAC e della Corte dei Conti prima di poter esser registrato e firmato, sono punti sui quali il Consigliere Vassallo vuole vederci più chiaro e per questo ha posto le sue seguenti domande: "se corrisponda al vero che i dati, nonostante la formale richiesta avanzata dal mese di febbraio da parte degli organi di Funierice, siano stati trasmessi alla stessa dall'amministrazione comunale solo a fine settembre; se è vero che per la redazione del suddetto piano necessitano dai 40 ai 60gg, che dovrà essere approvato dal CDA di Funierice, a seguire dall'assemblea dei soci e dal consiglio comunale e che quindi si comprende come l'iter procedimentale non consenta al 1° gennaio 2021 di iniziare con la gestione in house del nuovo servizio; Vassallo, inoltre chiede anche il perchè di questo ritardo, dato che l'iter una volta giunto a destinazione, potrà consentire di avviare il nuovo servizio non prima di 5/6 mesi almeno.

Per questo la richiesta di Vincenzo Maltese e del consigliere Giuseppe Vassallo è quella di chiedere la risoluzione contratto, portandolo a naturale scadenza il contratto originario (30 giugno 2021), consentendo così la prosecuzione del servizio pubblico e la continuità lavorativa dei dipendenti SOES."