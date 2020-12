Erice, corsa contro il tempo per salvare i lavoratori della Soes

03/12/2020 06:00:00

Corsa contro il tempo, a Erice, per salvare 24 posti di lavoro dopo la Soes Spa, società che gestisce i parcheggi a pagamento ha avviato la procedura di licenziamento. A seguire la vertenza.

Una spigolosa questione da risolvere con la SOES Spa che gestisce in appalto per il Comune di Erice il servizio dei parcheggi a pagamento senza custodia dei veicoli e ausiliari del traffico. La società ha optato per i licenziamenti a seguito della risoluzione anticipata del contratto di appalto alla data del 31 dicembre.



Per la Uiltucs guidata da Marianna Flauto è “prioritario salvaguardare l’occupazione dei lavoratori coinvolti, anche in considerazione del difficile dato relativo all’emergenza epidemiologica”. La Uiltucs inoltre considera “illegittima la procedura di licenziamento collettivo posto in essere dalla società in pieno contrasto con gli attuali decreti governativi che precludono sia i licenziamenti collettivi che individuali per giustificato motivo oggettivo”.



Tra le soluzioni prospettate, quella di affidare il servizio ad una società partecipata dal Comune stesso già a partire dal primo gennaio 2021. La Uiltucs ha, però, ha anche sollecitato all’amministrazione comunale di Erice “di proporre a Soes spa l’annullamento della rescissione consensuale e di andare a scadenza naturale del contratto fino alla data del 21 giugno 2021 o in ogni modo procedere alla proroga del contratto in essere”.

Il Comune di Erice, tuttavia sembra intenzionato a prorogare il servizio alla Soes. Ma è appunto una corsa contro il tempo.

Sulla vertenza, Confintesa Trapani chiede l'intervento del prefetto.

In una nota, invece, la posizione del Comune di Erice: L’Amministrazione comunale precisa che è in corso un’interlocuzione con la Funierice per la gestione in house dei parcheggi del Comune di Erice. A tal proposito, è stato richiesto alla Funierice l’invio di una bozza di Piano Industriale 2021/2023 della stessa Società in cui sia contemplata, appunto, l’ipotesi di gestione dei parcheggi in house. L’Ente comunale ha regolarmente trasmesso i dati economici, amministrativi e gestionali del servizio di sosta a pagamento.

In attesa della ricezione di tale Piano Industriale, l’Amministrazione Comunale, nella persona dell’assessore Di Marco, ha provveduto ad incontrare il referente locale della Soes, dott. Tommasini, al fine non solo di assicurare il servizio del parcheggio a pagamento, ma anche di tutelare i dipendenti e le entrate per le casse comunali. Sono dunque in corso altre interlocuzioni sia con la stessa Soes che coi sindacati, finalizzate ad assicurare la tutela dei posti di lavoro e dello stesso servizio.

L’Amministrazione resta disponibile ad ulteriori momenti di confronto affinché si possa giungere al più presto ad una soluzione condivisa e risolutiva".