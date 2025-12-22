Sezioni
Cronaca
22/12/2025 11:47:00

Superenalotto: a Marsala centrato un “5” da oltre 46mila euro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766400561-0-superenalotto-a-marsala-centrato-un-5-da-oltre-46mila-euro.jpg

La fortuna bussa a Marsala. Nell’estrazione del Superenalotto di sabato 20 dicembre, è stato centrato un “5” da 46.369,27 euro in un punto vendita della città.

 

La vincita è stata realizzata presso il Tabacchi di Contrada San Michele Rifugio, al civico 112, dove un giocatore ha sfiorato il colpo grosso, portando comunque a casa una cifra importante.

 

La Sicilia, dunque, torna a sorridere grazie al gioco a premi, mentre il jackpot continua a crescere. L’ultimo “6”, da 35,4 milioni di euro, era stato centrato lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

 

Per la prossima estrazione, in programma lunedì 22 dicembre, il montepremi sale ulteriormente, arrivando a quota 95,5 milioni di euro.

 

Una cifra da capogiro che continua ad alimentare il sogno di migliaia di giocatori in tutta Italia.



