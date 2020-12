Avis Marsala, sei le giornate di dicembre dedicate alla donazione

07/12/2020 16:00:00

Dopo ieri sono altre cinque le giornate a Marsala dedicate alle donazioni nel mese di dicembre. L'AVIS Marsala si prepara a chiudere l'anno fiduciosa di incrementare ancor più, rispetto al 2019, la raccolta di sacche di sangue. “Un periodo drammatico, questo che stiamo vivendo, ma che ha fatto riscoprire il valore della donazione a tanti cittadini - afferma Isabella Galfano, presidente dell'Avis. Contiamo ancora nella sensibilità di tutti, perchè il bisogno di sangue continua anche con l'epidemia in corso”. Ed è bello vedere che anche i medici Avis, come le dottoresse Nicoletta Amato e Desiree Sammartano (qui nella foto) contribuiscano alla raccolta di sangue, sia come sanitari che come donatori.

Le prossime giornate di Dicembre dedicate alla donazione sono complessivamente sei: tre Domeniche (6,13 e 27), due Giovedì (10 e 17), e Martedì 22. La sede Avis di via G. Bruzzesi 30 accoglie i donatori dalle ore 8 alle ore 12. Per motivi di sicurezza, è opportuno prenotarsi online all'indirizzo https://avis-comunale-marsala.reservio.com/ oppure tramite i consueti canali (Tel. 0923713567; Whatsapp 3809055109; mail segreteria@avismarsala.it). È obbligatorio presentarsi muniti di mascherina.