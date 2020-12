Sicilia, biker di 19 anni trovato morto nel suo letto 

09/12/2020 13:09:00

Un giovane biker ddi 19 anni è stato trovato senza vita in casa, dai suoi genitori.Si chiamava Mattia Vicari. La tragedia è avvenuta in provincia di Caltanissetta. Il padre e la madre hanno subito chiamato il 118, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per strapparlo alla morte. I genitori hanno riferito che il figlio non avrebbe mai sofferto di alcuna patologia.

A stroncare il ragazzo sarebbe stato un arresto cardiaco. L’intero paese adesso è in lacrime: “Un bravo e gioioso ragazzo – scrivono gli amici – un vero compagno con cui ridere e trascorrere giornate felici, se ne è andato così”. mattia era un ‘biker’ amava andare in moto e trascorrere le giornate all’aria aperta.



“Tutta la ASD RACING TEAM 22 – si legge tra i tanti messaggi lasciati sui social per il ragazzo – si unisce al dolore della famiglia Vicari e di tutta la comunità Sancataldese, per la prematura scomparsa del Nostro Amico Bikers Mattia. Sarai sempre nel nostro cuore”.