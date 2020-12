Coronavirus: il mistero dei vaccini "Made in China" che girano a Napoli

09/12/2020 10:40:00

Un vaccino anti - coronavirus, prodotto dal governo cinese, sta girando già, in maniera clandestina, tra la comunità cinese in Italia. Sulla vicenda indaga la Guardia di Finanza.

Ed è mistero sulla comunità cinese a Napoli e la loro immunità al Coronavirus. Sarebbero soltanto 5 i positivi nel capoluogo campano e sorgono vari dubbi: una parte dei cinesi che vivono a Napoli è riuscita già a vaccinarsi anche se di nascosto.

Mentre negli ultimi mesi della seconda ondata pandemica è cresciuto a dismisura anche sul territorio regionale il numero dei contagiati, da ottobre in poi soltanto cinque cinesi sono risultati positivi su una comunità di 5 mila persone che vive in Campania. Secondo le indiscrezioni, di cui ha riferito Il Mattino, circolerebbe già, anche se in maniera limitata, un vaccino anti Covid ma non si sa con quali modalità questo sia avvenuto.



O il vaccino già circola clandestinamente tra alcune persone o c'è chi è andato in Cina, è riuscito a farsi vaccinare attraverso qualche canale parallelo ed è poi tornato in Italia.

Ma nemmeno in Oriente è partita una vaccinazione di massa e che quindi si è ancora in presenza di una circolazione veramente limitata. Il portavoce della comunità cinese in città non ha escluso che possa esserci chi è riuscito a entrare in possesso di dosi di vaccino.