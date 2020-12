Nuove auto di servizio per l'associazione Guardie Ambientali della provincia di Trapani

10/12/2020 11:00:00

Il Comando Provinciale di Trapani delle Guardie Ambientali Centro Italia con sede a Marsala comunica alla cittadinanza che da Gennaio 2021 integrerà il proprio parco macchine con altre due auto di servizio che si andranno ad aggiungere all’ auto di servizio già in possesso che saranno utilizzati da tutti i volontari di Codesta Associazione per il controllo dell’ambiente in tutta la provincia di Trapani in collaborazione con Enti e Istituzioni.

Il servizio riguarda anche la tutela ecologica del patrimonio pubblico dei parchi, ville e giardini ed ancora nella salvaguardia dell’ordine pubblico in ausilio e/o collaborazione con le Forze dell’Ordine.

Inoltre saranno intensificati sempre di più i controlli su tutto il territorio della Provincia di Trapani per quando riguarda le discariche a cielo aperto, soprattutto nelle zone del territorio marsalese dove ogni giorno a questo Comando Provinciale vengono segnalati da parte di tanti cittadini numerose discariche a cielo aperto e di situazioni igieniche sanitarie carenti, che purtroppo mettono a repentaglio la salute dei cittadini.

Il Comandante Provinciale Ten. Aldo Sciacca unitamente al Vice Comandante Adriana Saladino, la segretaria Enza Maria Ferro e tutti i volontari di questo Comando Provinciale ringraziano il Comandante Nazionale di Roma Colonnello Marcello Sinibaldi e il Comandante Regionale Capitano Gaetano Brancato per la notevole fiducia dimostrata verso noi volontari per i servizi svolti finora e per l’ assegnazione di queste auto di servizio donate a Codesto Comando Provinciale.