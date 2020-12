Marsala, il parcheggio comunale di via Omodei ogni pomeriggio diventa una pista motociclistica...

11/12/2020 09:29:00

Un rombo continuo e assordante, uno sfrecciare veloce di giovani scooteristi che si sfidano tra di loro a suon di accelerate. Tutto questo non avviene su una pista o un kartodromo, dove sarebbe normale, ma nel parcheggio comunale di Marsala.

Da diverso tempo, ogni pomeriggio, dalle 17 in poi, diversi giovani si radunano nel parcheggio di via Giulio Anca Omodei e con i loro scooter imitano le gesta di Valentino Rossi, creando, però, non pochi disagi a chi abita nella zona.

Alcuni cittadini ci dicono di aver segnalato più volte, alle autorità competenti, ciò che accade, ma ad oggi non è successo nulla e questi ragazzini, quotidianamente, si ritrovano in un luogo - destinato a custodire le automobili dei cittadini -, per il loro passatempo preferito.

“Speriamo che chi di dovere intervenga al più presto - ci dicono alcuni abitanti che vivono a ridosso del parcheggio -. E’ davvero pesante e snervante quello che ogni pomeriggio subiamo”.