Mazara, ancora pochi giorni per versare il saldo Imu 2020

11/12/2020 19:35:00

Il prossimo 16 dicembre scade il termine per effettuare il versamento del saldo IMU 2020 anche a Mazara del Vallo. Il Comune informa che il conguaglio dovrà essere calcolato tenendo conto della riduzione delle aliquote fissate con delibera della giunta comunale n. 146 del 11/08/2020.

L’aliquota ordinaria, per abitazioni a disposizione, per immobili ad uso produttivo, terreni agricoli ed aree fabbricabili precedentemente stabilita al 1,01% é stata ridotta a partire dal 01/01/2020 allo 0,96%. «Abbiamo fatto una scelta molto forte – spiega l’Assessore comunale al Bilancio, Caterina Agate – a favore dei contribuenti. Invece di aumentare le aliquote IMU come hanno fatto molti Comuni, questa amministrazione le ha abbassate per garantire sostegno alle imprese e alle famiglie, soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19 che stiamo vivendo».