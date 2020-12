L'emendamento di Italia Viva per dare un sostegno ai pescatori di Mazara 

11/12/2020 21:14:00

Un sostegno economico da 1,5 milioni di euro per il solo 2021 da destinare alle famiglie dei marittimi in caso di sequestro in alto mare da parte di forze straniere irregolari. Questo l’obiettivo di un emendamento al Dl Ristori 4 presentato dal presidente del senatori di Italia viva, Davide Faraone. La misura, se approvata, andrebbe a supporto delle famiglie dei 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia dall’1 settembre dalle forze del Generale Haftar.

Ancora oggi pomeriggio i familiari dei pescatori tenuti prigionieri in Libia hanno manifestato sotto l’abitazione dei genitori del ministro Bonafede.

Sta girando un appello rivolto al ministro degli Esteri, firmato da numerosi esponenti della società civile. Ecco il testo e le firme già raccolte:

Al Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

Noi donne e uomini diversi per storia, cultura e orientamento politico ci appelliamo alle Istituzioni della Repubblica Italiana affinché vengano attivati tutti i canali diplomatici necessari per la risoluzione del sequestro dei 18 pescatori di Mazara del Vallo tenuti prigionieri in Libia. Trascorsi oramai oltre cento giorni chiediamo che i predetti pescatori di Mazara del Vallo possano far ritorno alle loro famiglie entro natale e conseguentemente chiediamo alle Istituzioni di porre in essere ogni azione utile al rilascio dei predetti pescatori.