12/12/2020 09:00:00

Cantine Paolini ha registrato una buona affluenza e feedback positivi da parte dei soci che hanno avuto modo di prendere parte attiva all’assemblea con questa nuova modalità di partecipazione in remoto. Diverse le modalità di interazione (votazione, alzata di mano e chat o semplicemente tramite richiesta di poter intervenire durante l’assemblea).

La modalità di fruizione del servizio è risultata di facile utilizzo ai soci, i quali hanno partecipato tramite smarphone, tablet o pc in maniera semplice e sicura: corretta identificazione di ogni singolo partecipante; possibilità di prendere la parola ed intervenire; possibilità di esprimere il proprio voto; registrazione di tutti gli eventi rispettando le attuali normative indotte dall’emergenza sanitaria e la conseguente necessità di attuare misure di distanziamento sociale.

Cantine Paolini sceglie Assemblea Virtuale di CLS Informatica: soluzione innovativa, flessibile e funzionale per la gestione completa dell'assemblea dei soci.

Il team della CLS Informatica, guidato dal Dott. Giuseppe Titone responsabile della soluzione, ha curato tutti gli aspetti tecnici dell’assemblea ed ha fornito assistenza ai partecipanti. La Soluzione permette la gestione di eventi assembleari in modo puntuale e rispetta gli obblighi di legge in tutti gli aspetti (iscrizione partecipanti, voto, registrazione evento, conservazione digitale, etc).

Con grande successo CLS Informatica sta supportando le cooperative tramite la soluzione Assemblea Virtuale; riconfigurare le relazioni in teleconferenza diventa così una cautela fondamentale per la sicurezza di ogni partecipante evitando gli spostamenti e gli assembramenti che inevitabilmente si determinerebbero per effetto dell’afflusso dei soci. Gli strumenti a disposizione permettono di avere tutte le funzionalità a disposizione con ogni tutela della privacy, anche secondo il GDPR, realizzando assemblee o riunioni di consiglio in modo completamente delocalizzato in sicurezza e con estrema facilità.