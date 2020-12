Omicidio Nicoletta, la mamma su Margareta: "Se voleva aiutarla chiamava i carabinieri"

14/12/2020 15:27:00

“Non ce la faccio più ad ascoltare le menzogne di questa signorina”. Margareta Buffa aveva appena finito di rendere dichiarazioni spontanee dinnanzi alla Corte d'Assise di Trapani quando in aula, la mamma adottiva di Nicoletta Indelicato si è lasciata andare a questo amaro sfogo.

“Se voleva aiutare Nicoletta come dice, perchè non si è rivolta ai carabinieri?”, ha aggiunto la donna prima di lasciare l'aula perchè colta da malore. Il fuori-programma ha spinto il presidente Daniela Troja ad interrompere l'udienza: “Non possiamo parlare di eccezioni processuali se c'è una donna, una mamma che sta male, non siamo dotati di cinismo".