Pescatori in Libia, Mìcciché: "FI vicina alle famiglie". Santangelo conferma il sostegno economico

14/12/2020 18:20:00

“Forza Italia, fin dal primo momento, è stata al fianco delle famiglie dei 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia, facendo sentire forte il proprio sostegno in ogni sede, all’Ars e al Parlamento nazionale. Lo conferma l’approvazione dell’emendamento della nostra senatrice Gabriella Giammanco, portavoce azzurra in Sicilia, che ha chiesto e ottenuto dal Governo un importante indennizzo per le aziende di pesca di Mazara bloccate dal sequestro dei pescatori. A lei va tutto il mio plauso e quello dell’intero partito”. Così, in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia e presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.

“Non ci fermeremo qui e continueremo a sollecitare il Governo, affinché riporti a casa questi onesti lavoratori prima possibile. Vogliamo che tornino a riabbracciare i loro cari e si riapproprino presto della loro vita”, conclude.

"E in Commissione al senato sono stati approvati gli emendamenti di maggioranza al Decreto Ristori tra i quali uno a mio prima firma, che hanno il comune obiettivo di fornire sostegno economico ai familiari del personale imbarcato posto sotto sequestro da parte di Autorità straniere" lo afferma il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo, in una nota.

"Il nostro pensiero va prima di tutto ai nostri pescatori mazaresi ancora oggi sotto sequestro delle autorità libiche.

Nel frattempo, in Parlamento abbiamo continuato a lavorare per mostrare un concreto sostegno alle famiglie di questi lavoratori. Con l'approvazione di questo emendamento, prevediamo per loro un ristoro economico immediato -continua Santangelo -. Solo pochi giorni fa, con un emendamento a mia prima firma, abbiamo previsto la sospensione dei termini fiscali e contributivi a carico degli armatori dei pescherecci sequestrati, fino al 2020 che vogliamo estendere anche all'intero 2021. Misure che confermano la vicinanza dello Stato in questo grave momento di difficoltà. È chiaro che, soprattutto in vista delle prossime festività, l'augurio più grande resta quello di rivedere al più presto i pescatori siciliani riabbracciare i loro cari" ha concluso il senatore Santangelo.