Il punto sulla 5ª giornata del campionato di serie B di Pallamano

15/12/2020 22:02:00

Emozionante la 5^ di Campionato di Serie B Decò: giornata che ha visto la vittoria dell’Aretusa contro la Pallamano Avola per 32 a 15; il Girgenti batte in casa l’Agriblu Scicli per 36 a 21; il Giovinetto, del neo coach Milenko, batte fuori casa la Leali Marsala per 36 a 33 mentre la squadra alle pendici dell’Etna difende i due punti contro il Rosolini, in un match conclusosi 30 a 27.

“Siamo quasi al giro di boa di questo girone di andata del Campionato di Serie B Decò e non posso negare che Agrigento, Aretusa e Marsala hanno dimostrato di essere al di sopra delle altre squadre” dichiara Gigi Rudilosso, allenatore della pallamano Avola, che continua “per quanto riguarda la mia squadra, tra alti e bassi cerchiamo di portare avanti il Campionato tenendo in considerazione l’anno di fermo in B. Approfitteremo di questi mesi di gioco per creare i presupposti per la stagione successiva. Ringrazio tutte le Società siciliane e il Presidente Pagaria per essere riuscito a far partire il Campionato, nonostante le molteplici difficoltà, e per aver fatto delle scelte lungimiranti senza le quali non saremmo qui a parlare di pallamano”.

Intanto, alla fine di questo week end guidano la classifica l’Aretusa, l’Aetna Mascalucia e il Girgenti con 8 punti; il Giovinetto 6 punti con una partita giocata in meno; Pallamano Avola 4 punti; seguono Rosolini (una partita giocata in meno) e Leali Marsala con 2 punti invece chiude l’Agriblu Scicli con zero punti.

Questa settimana il plauso per le reti segnate (ben 14) va a Girolamo De Vita del Giovinetto e a Antonino Martino della NHC Rosolini che detiene, inoltre, il primato nella classifica generale marcatori del “Trofeo G. Lenzo” con 47 segnature in attivo.

Confermato il recupero tra il Rosolini e Il Giovinetto il 10 gennaio 2021.