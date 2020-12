Il Conservatorio di Trapani celebra l'anniversario della nascita di Beethoven

16/12/2020 08:30:00

A partire da mercoledì 16 dicembre il Conservatorio “A. Scontrino” offrirà una breve serie di momenti musicali “online” dedicati alla celebrazione del 250° anniversario della nascita di Beethoven. Docenti e studenti saranno coinvolti nell'esecuzione di celebri brani tratti dal repertorio cameristico del genio di Bonn. Lo stesso giorno del concerto, alle ore 21, le performance saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Conservatorio e sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCEHHKAxeIqD1hpj2VmLhGZw/

Gabriele Maria Ferrante e Giulio Potenza eseguiranno la Sonata per violoncello e pianoforte op. 102 n. 1, le sassofoniste Giorgia Grutta, Clara Galvano e Rita Bianco proporranno una trascrizione del Trio per fiati op. 87, ancora Giulio Potenza e Gabriele Maria Ferrante, con Demetrio Comuzzi e Donato Cuciniello, eseguiranno il Quartetto per pianoforte n. 3 in Do maggiore e infine Alessio Pianelli, Fausto Patassi, Francesco Salamone, Maurizio Barigione, Demetrio Comuzzi e Gianfranco Cappello concluderanno la breve rassegna virtuale con il Settimino op. 20.