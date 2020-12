Doppio impegno settimanale in trasferta per le Arpie della AC life Style Handball Erice.

16/12/2020 18:49:00

Giovedì 17 dicembre, partita di recupero contro il Cellini Padova alle ore 20:00 e sabato 19 dicembre alle ore 14:30, ultima giornata di andata del Campionato di Serie A Beretta, contro il Cingoli.

“Due match importanti per la nostra classifica. Dobbiamo affrontarle così come abbiamo fatto contro il Pontinia con determinazione e senza mollare fino alla fine. I prossimi incontri ci daranno la consapevolezza per affrontare le importanti sfide che ci aspettano nel girone di ritorno” la dichiarazione di Eros Oriani, DS della Handball Erice, a due giorno dal primo dei due incontri.

Intanto, la croata di azione montenegrina, Natasa Krnic, è stata ceduta al PDO Salerno.

La classifica attuale è: Salerno 18 punti; Brixen 17 punti; Oderzo 14 punti; Pontinia 13 punti; Ariosto Ferrara 12 punti; Mestrino e AC Life Style Handball Erice 10 punti; Cassano Magnago e Malo 8 punti; Leno 7 punti; Cingoli 4 punti; Nuoro 2 punti; e chiude il Cellini Padova con 1 punti.

Le partite sono visibili in streaming su Elevensports.it.